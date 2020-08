Kriminalität : Dreister Diebstahl in Nittel: Unbekannte stehlen Auto und Wohnwagen

Dreister Diebstahl in Nittel: Unbekannte stehlen Auto und Wohnwagen

Nittel Die Polizei sucht unbekannte Täter, die in der vergangenen Nacht in Nittel ein Auto und einen Wohnwagen gestohlen haben.

Unbekannte haben in Nittel (Weinstraße) zwischen Donnerstag, 23.30 Uhr, und Freitag gegen 8 Uhr ein beigefarbenes Auto der Marke Renault, Modell Scenic, mit luxemburgischen Kennzeichen gestohlen. Außerdem kam es an diesem Freitag gegen 5 Uhr im Gartenweg in Nittel zum Diebstahl eines neuwertigen Wohnwagens der Marke Tabbert mit Trierer Zulassung. Auch hier liegen laut Polizei derzeit keine Täterhinweise vor.