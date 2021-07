Veranstaltung : Dresch- und Erntetag im Freilichtmuseum

Foto: Matthias Willems

Konz Die Vorbereitungen für den Ernte- und Dreschtag im Freilichtmuseum Roscheider Hof in Konz am Samstag, 31. Juli, laufen. Voraussetzung ist allerdings, dass „der Wetterbericht hält, was er verspricht“.

Insoweit schränkt das Team auf der museumseigenen Internetseite die Ankündigung der Veranstaltung ein. Denn bei Regen müsse diese Aktion abgesagt werden, heißt es dort weiter. Genauere Informationen hierzu findet man unter www.roscheiderhof.de.