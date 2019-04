Die dritte Bürgerversammlung zum Ausbau zweier Straßen bringt Umplanungen. Eine Kostenschätzung für die Anlieger wurde genannt. Die Gemeinde verfolgt weiterhin das Ziel, die Ausbaubeiträge auf wiederkehrend umzustellen.

Anlieger, die in Irsch in den Straßen Serriger Weg und In der alten Mühle ein Grundstück besitzen, wissen jetzt, was auf sie zukommt. In der dritten Versammlung zur Information über diese Baumaßnahmen hat Günter Reiter von der Beitragsabteilung der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell einen geschätzten Betrag von 20 Euro pro Quadratmeter gewichtete Fläche genannt.

„Gewichtet heißt: zwei Vollgeschosse und bis 40 Meter Tiefe des Grundstücks“, erklärte der Fachmann. Die rund 60 Irscher, die gekommen waren, reagierten gefasst, obwohl einige wenige Anwohner erhebliche Kosten auf sich zukommen sehen. Der Betrag ergibt sich aus dem Ausschreibungsergebnis minus dem Anteil der Ortsgemeinde von 30 Prozent. „Der kann aber noch auf 25 Prozent sinken. Es gibt einen Spielraum von fünf Prozent“, erklärte Ortsbürgermeister Jürgen Haag.

Würde die Kommunalaufsicht bei der verschuldeten Gemeinde darauf bestehen, würde es für die Anlieger wieder teurer. Ein Argument ist: Diese Straße wird überwiegend von den Anliegern selbst benutzt.

Reiter erklärte auch, wie zu zahlen ist: „Es kommt zunächst eine Information, dass ein Beitrag erhoben wird. Im eigentlichen Bescheid wird eine Vorausleistung von 17 Euro pro Quadratmeter erhoben.“

In dem Schreiben, mit dem die Grundstücksbesitzer noch in diesem Jahr rechnen müssen, wird auch über die Fälligkeiten informiert. Sie werden, je nach Baufortschritt, in mehreren Raten erhoben. „Für Härtefälle finden wir eine Lösung, beispielsweise durch Stundung.

Wir treiben das Geld nicht mit Gewalt ein“, versprach Reiter. Eine Mehrwertsteuer werde nicht nochmals erhoben, da diese schon im Angebot der Baufirma, in diesem Fall Clemens, steckt. Ein zweiter und letzter Bescheid über einen Restbetrag kommt, wenn nach Beendigung der Bauarbeiten die Endabrechnung vorliegt.

Am Mühlenberg werden nur die Leitungen und Kanäle erneuert, was die Verbandsgemeindewerke übernehmen. Hier entstehen für die Bürger über die normalen Beiträge für jeden Haushalt hinaus keine Kosten.

Wie sinnvoll eine Bürgerversammlung sein kann, erfuhr Alexander Kohl vom Planungsbüro Boxleitner in Trier. Als er die Stelle zeigte, wo die Bauarbeiten im Mai beginnen sollten, regte sich Protest. Ein Bürger wies darauf hin: „Wir bauen da gerade und haben das Haus entkernt. Wenn da ein Bagger arbeitet, bricht es zusammen.“ Erst im August bringe eine neue Decke wieder Stabilität.

Kohl muss jetzt die Reihenfolge der Bauabschnitte ändern. Ein weiterer Anlieger sorgt sich um das Wasser aus dem angrenzenden Hang. Kohl versicherte: „Das fließt über ein Rohr in ein Regenauffangbecken.“ Ein dritter Grundstücksbesitzer störte sich am Standort einer Straßenlaterne, die ihn in seiner Einfahrt in die Garage behindert. Diese wird verlegt.

Auf bis zu zwei Jahren Bauzeit müssen sich die Anlieger und das Umfeld in Irsch gefasst machen. „Die Bauleute der Firma Clemens sind jederzeit Ansprechpartner“, versicherte Ortschef Haag. Außerdem gebe es jeden Freitag Baustellenbesprechungen vor Ort. Ein kleines Trostpflaster ist: „Alle Anlieger bekommen Glasfaseranschluss für schnelles Internet bis direkt ins Haus.“ Außerdem kann man sich im Zuge der Bauarbeiten ans Irscher Gasnetz anschließen lassen.