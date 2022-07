Energiegewinnung : Dritte freistehende Solaranlage für Kell am See wieder einen Schritt weiter

So könnte es aussehen, wenn eine Fläche gleichzeitig genutzt würde, um Solaranergie und auch Futter zu gewinnen. Foto: Next2Sun GmbH

Saarburg/Kell am See Der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell schafft derzeit die Voraussetzungen für den dritten Solarpark in Kell am See. Er soll anders werden als die bestehenden.

Zwei Solaranlagen im Grünen gibt es bereits in Kell am See. Sie liegen an der B 407 östlich des Orts. Die eine ist sechs Hektar groß und gehört der Gemeinde. Die andere ist 15 Hektar groß und ging im Dezember 2021 ans Netz. Eine dritte Anlage soll direkt benachbart hinzukommen, ebenfalls 15 Hektar groß. Die Firma Next2Sun aus Merzig plant sie auf einer landwirtschaftlichen Fläche.

Soweit ist das Verfahren

Deshalb muss der Flächennutzungsplan geändert werden – eine Sache, über die der Verbandsgemeinderat Saarburg-Kell zu entscheiden hat. In der Ratssitzung bat Verwaltungsmitarbeiter Nils Osterwalder die Mitglieder des Rats, den entsprechenden Beschlüssen auch ohne Beratung im Entwicklungsausschuss zuzustimmen. Die Angelegenheit solle vorwärtskommen. Der Ortsgemeinderat habe bereits den benötigten Bebauungsplan auf den Weg gebracht. Der Rat kam der Bitte nach und stimmte der vorliegenden Änderung des Plans mit großer Mehrheit zu.

Was genau geplant ist

Die vorgesehene Anlage mit einer Leistung von 4,2 Megawatt Peak soll das Sonnenlicht mit Hilfe von bifazialen, also beidseitig aktiven Glas-Modulen nutzen. Bei diesem Konzept werden die Module vorzugsweise senkrecht in Nordsüdreihen montiert, so dass die Vorder- und -rückseiten nach Osten und Westen zeigen. Die Produktionsspitzen liegen so am Morgen und am Abend, was die Verteilnetze entlasten soll. Die überplante Fläche soll mit Hilfe dieses Konzepts weiterhin landwirtschaftlich nutzbar sein. Der bisherige Bewirtschafter wolle sie weiter für den Futteranbau oder als Weidefläche nutzen, heißt es von Seiten der Verwaltung. Auch von Blühstreifen im Bereich der Modulreihen ist die Rede.

Warum der Solarpark den vorgeschriebenen Mindestabstand nicht einhalten muss