WASSERLIESCH : Diesmal ging’s ums Geld

WASSERLIESCH In der dritten Versammlung zum Ausbau der Römerstraße in Wasserliesch haben die Anlieger erfahren, wie teuer ihre neue Straße für sie wird.

Am 3. Juni wird es ernst. Dann beginnt der Ausbau der Römerstraße in Wasserliesch. Ein drittes Mal sind die Anlieger über den zeitlichen Ablauf der Baustelle informiert worden. Jetzt steht auch die vorläufige Höhe der Beiträge fest, die von jedem Grundstücksbesitzer zu tragen sind.

„Fertig ist die Straße in der zweiten Jahreshälfte 2021“, sagt Planer Stefan Wittek vom Büro Deges und Bah in Trier. Genauer könne man das nicht sagen, denn es werde über zwei Winter hinweg gebaut, und niemand wisse, wie streng sie werden.

Begonnen wird an der Kreuzung Römerstraße/Hadelsgraben. Auf diesem ersten Bauabschnitt, der in zwei Unterabschnitte unterteilt wurde, gibt es am meisten Arbeit, denn hier müssen Wasserleitungen und Abwasserkanäle komplett ausgetauscht werden. Das Ziel des Planers: „Wir wollen die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.“ Wenn jemand dennoch am Wochenende durch die Baustelle zu seinem Haus fährt, muss er das Auto montagsfrüh, wenn die Bauleute kommen, wieder entfernt haben. Anlieferungen wie Pflegedienste, Heizöl oder Möbel müssen rechtzeitig mit der Bauleitung abgesprochen werden. Mülltonnen müssen eine Hausnummer tragen, damit sie von der zentralen Sammelstelle wieder an den richtigen Ort zurückgebracht werden können.