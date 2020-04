Covid-19 : 80-Jähriger gestorben: Dritter Corona-Todesfall in der Region

Trier Ein 80-jähriger Patient aus dem Landkreis Trier-Saarburg ist am Sonntag im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben.



Es ist dies im Landkreis der zweite Todesfall eines mit dem Corona-Virus infizierten Patienten, wie der Kreis mitteilt. Am 28. März war der erste Todesfall gemeldet worden. Einen Tag später war ein französischer Patient, der aus dem Nachbarland nach Trier verlegt worden war, ebenfalls gestorben.

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg wurde heute weitere bestätigte Fälle einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Erreger gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in der Stadt Trier auf 73. Im Landkreis Trier-Saarburg sind inzwischen 105 bestätigte Infektionen gemeldet. Insgesamt sechs Patienten aus dem Kreis befinden sich in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus in Trier. Ein Patient konnte aus dem Krankenhaus Hermeskeil entlassen werden.