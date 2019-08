Kulinarischer Nachtmarkt : Saarburgs Ländchen wird Genießer-Zone

SAARBURG Am Samstag steigt die dritte Auflage des Kulinarischen Nachtmarkts. Diesmal locken 25 Anbieter ans Saarufer nahe der Leukmündung. Das sind 15 mehr als beim ersten Mal.

Was mit zehn Ständen begann, ist in seiner dritten Auflage auf das Zweieinhalbfache gewachsen. 25 Anbieter präsentieren am Samstag, 17. August, von 16 bis 24 Uhr beim Kulinarischen Nachtmarkt in Saarburg feine Speisen und Getränke. Die Stände werden rund um die Mündung der Leuk in die Saar aufgestellt, der Platz ist unter Einheimischen besser bekannt als das Ländchen.