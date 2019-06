70 Teilnehmer bei Tempel-Trail: : Tawerner laufen für guten Zweck

70 Kinder und Jugendliche beteiligen sich in Tawern am Spendenlauf – erst vorbei am antiken Gemäuer, dann im heimischen Wald. Foto: Herbert Thormeyer

Tawern Dritter Tawerner Tempel Trail: Rund 70 Kinder und Jugendliche drehen für Sponsoren ihre Runden durch antikes Gemäuer und schattigen Wald.

Der Tawerner Tempelbezirk liegt in gleißendem Morgenlicht. An der Startlinie versammeln sich rund 70 Kinder und Jugendliche. Der Startschuss fällt. Die 1100 Meter lange Strecke ist frei. Sie gilt es beim dritten Tawerner Tempel Trail so oft wie möglich zu bewältigen. Es geht um Geld. Jeder der jungen Teilnehmer hat eine Karte in der Hand. Jede Runde wird am Start und Ziel abgehakt. „Bei den ersten beiden Trails haben wir so gut 5500 Euro eingenommen“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins Tawerner Kinder und Jugend, Thorsten Lederer. Jugendliche, die nicht über einen Verein gefördert werden, kommen so für ihre Projekte an Zuschüsse.