Wohnen und Tagesbetreuung Neues Angebot des DRK für Senioren in Kell am See

Wer an der katholischen Pfarrkirche in Kell am See, von der Ortsmitte kommend, vorbeifährt und nach links in die Straße Wieslätzchen abbiegt, erblickt rechts unter der Hausnummer 1 den neuen riesigen Bau des Seniorenheims des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Nichts erinnert dort noch an das alte Pfarrhaus, welches zuletzt als Verbandsgemeindeverwaltung genutzt wurde. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreibt bereits seit 2007 ein Seniorenzentrum in Kell am See, am Herrenmarkt 6. Der Neubau im Wiesplätzchen ist als Erweiterung des bestehenden Angebots gedacht.