Vereine : Langjährige DRK-Mitglieder in Konz wurden geehrt

Konz Auf der jüngsten Mitgliederversammlung des DRK Ortsvereins Konz waren zahlreiche aktive und inaktive Mitglieder vor Ort. Als Gäste hieß der Vorsitzende Dr. Frieden den stellvertretenden DRK Kreisgeschäftsführer Dirk Marmann, den DRK Kreisbereitschaftsleiter Mike Matthias und den Ehrenvorsitzenden des DRK Ortsvereins Winfried Manns willkommen.

Dank sprach er allen Aktiven für ihren Einsatz, besonders in diesem Jahr, während der Coronazeit aus. Das DRK und andere Hilfsdienste mussten in ihren Einsätzen viel leisten, was manchmal an die Grenzen der Einsatzkräfte ging.