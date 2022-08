Prozessauftakt : Mutmaßlicher Drogendealer steht wegen Handel in Hermeskeil vor Gericht – Gefährliches Messer in der Wohnung gefunden

Ein Mann soll in Hermeskeil rund ein Jahr lang Drogen verkauft haben, darunter rund 2600 Gramm Marihuana. Am kommenden Montag beginnt der Prozess am Landgericht Trier. Foto: dpa/Daniel Karmann

Trier/Hermeskeil In Hermeskeil soll ein Mann rund ein Jahr lang mit Drogen gedealt, Marihuana und Amphetamine verkauft und mehrere Messer in seiner Wohnung „griffbereit“ gehabt haben. Ab Montag steht er deshalb in Trier vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft Trier wirft einem Mann vor, in Hermeskeil mit Drogen gehandelt und damit gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Er soll laut Anklageschrift im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 27. Januar 2022 in zehn Fällen Betäubungsmittel „in nicht geringer Menge“ verkauft haben. Dafür muss sich der Angeklagte nun ab Montag, 29. August, vor der dritten großen Strafkammer des Landgerichts Trier verantworten.

Wie aus der Ankündigung des Gerichts zu dem Prozessbeginn hervorgeht, soll der Mann während seiner Drogendeals in einem Fall zudem gefährliche Gegenstände dabei gehabt haben, mit denen er andere Menschen hätte verletzen können. Neben dem Verkauf von Drogen wird dem Angeklagten außerdem vorgeworfen, in neun Fällen selbst Betäubungsmittel erworben zu haben. Zum Alter des Angeklagten machte das Gericht am Dienstag auch auf Nachfrage keine Angaben.

Laut Anklageschrift soll der Mann mindestens seit Januar 2021 als Drogenhändler im Raum Hermeskeil aktiv gewesen sein und mit dem Verkauf von Marihuana und Amphetamin den eigenen Betäubungsmittelkonsum sowie seinen Lebensunterhalt finanziert haben. Insgesamt soll er in dieser Zeit 465 Gramm Amphetamine und 2650 Gramm Marihuana weiterverkauft haben.

In der Prozessankündigung heißt es zudem, der Mann habe am 10. Januar 2022 ein Einhandmesser „griffbereit“ auf seinem Couchtisch aufbewahrt, vermutlich, um in seiner Wohnung gelagerte Drogen zu verteidigen. Als Einhandmesser werden Messer mit einer Klinge bezeichnet, die sich mit einer Hand öffnen lassen und die über eine Arretierung für die Klinge verfügen, die ebenfalls mit einer Hand bedient werden kann. Nach dem Waffengesetz darf man ein Einhandmesser zwar besitzen, es aber nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen – außer bei berechtigtem Interesse wie zum Beispiel bei einer notwendigen beruflichen Nutzung. In der eigenen Wohnung müssen Einhandmesser so sicher aufbewahrt werden, dass Dritte darauf keinen Zugriff haben.

Laut Staatsanwaltschaft sollen sich in der Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers noch vier weitere Messer befunden haben, die in einer dort aufgehängten Dartscheibe gesteckt haben sollen. Der Angeklagte, heißt es, sei bereits strafrechtlich auffällig geworden und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft.