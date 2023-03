Druckerei-Museum Hier kann man sich als Setzer ausprobieren: Der „Kulturhuef“ in Grevenmacher mit neuem interaktivem Angebot

Am 18. und 19. März 2023 feiert der „Kulturhuef“, wie das Ensemble mit dem Dreiklang Druckerei-Museum, Kino und Bistro auf luxemburgisch heißt, ab 14 Uhr „Tage der offenen Tür“. Zu diesem Anlass werden vier interaktive Stationen im Druckerei-Museum in Betrieb genommen. An großen Touchscreens können Museumsbesucher beispielsweise in den Beständen der luxemburgischen Nationalbibliothek stöbern.