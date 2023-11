Adventskonzert Guildo Horn im Ducsaal in Aktion: Ja, ist denn schon Weihnachten?

In seiner über zweistündigen Weihnachtsshow bringt er gefühlt alle Mittanz- und Mitsing-Songs der letzten drei Dekaden des 20. Jahrhunderts auf die Bühne, von Earth Wind and Fire über Europe bis Abba. Mit deutschen Texten wohlgemerkt: Aus „Papa was a Rolling Stone“ wird „Papa war der Weihnachtsmann“ und aus „Under the Moon of Love“ dann „Unter dem Weihnachtsbaum“. Oder: „Live and let die“, die berühmte James-Bond-Titelmusik, wird zu „Kinder, es schneit“. Das mag kitschig oder abgeschmackt klingen, ist es aber in keiner Weise. Wer es nicht erlebt hat, hat etwas verpasst. Guildo singt das mit Verve und Charisma, das Publikum geht euphorisch, ja extatisch mit. Das wirkt von den Ohren über den Bauch direkt auf die Beine.