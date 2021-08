Saarburg Die Band Milliarden aus Berlin bringt einen ganz besonderen Stil nach Saarburg und lässt die Fans mit ihren Songs an ihrem Leben teilhaben.

Um diese Band zu erleben, kombinierte das Münchner Paar Sandra und Tobias seine Geschäfte in der Region mit dem Konzertbesuch. Warum sind die Milliarden so toll? „Es ist die Leichtigkeit, die hier transportiert wird“, sagt Tobias, und Sandra fügt hinzu: „Die sind total verrückt, und das ist gut so, denn nur Freaks haben uns doch in der Geschichte immer vorangebracht.“ Frank Lammers kam aus Bettingen in der Eifel nach Saarburg und ist begeistert: „Die Stimme des Sängers ist einfach unverwechselbar.“ Er höre nur solch alternative Musik. Und in den Songs bekomme man Leben mit, so wie man es manchmal selbst erlebt – besonders die Sache mit den Frauen.