Kommunalpolitik : Durchhalten für mehr Geld - Warnstreik vor dem Saarburger Krankenhaus

Saarburg Teilnehmer des Warnstreiks vor dem Saarburger Krankenhaus sind ohne befriedigendes Angebot der Arbeitgeberseite bereit, den Ausstand auszuweiten.

In Potsdam sitzen sie zusammen, Vertreter der Gewerkschaft Verdi und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA), während vor dem Saarburger Kreis- Krankenhaus St. Franziskus eine Gruppe von rund 50 Mitarbeitern früh morgens bei eisiger Kälte mit einem Warnstreik versucht, den Forderungen nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen Nachdruck zu verleihen.

– Tarifierung (in einen Tarif einordnen) der Ausbildungsbedingungen der Studierenden in den bislang nicht tariflich geregelten, praxisintegrierten dualen Studiengängen.

Rund 600 Mitarbeiter sind in diesem vom Kreis getragenen Haus beschäftigt. Um Streikgeld zu bekommen, müssen sich die Teilnehmer in Listen eintragen.

Der Gewerkschafter erklärt dem TV, wie es dazu kam. Am 31. August, in der Corona-Pandemie, lief der Tarifvertrag aus. Verdi schlug eine Einmalzahlung bei einem Jahr Laufzeit vor. Zahlen wollten die kommunalen Arbeitgeber nur 0,6 Prozent mehr, und das drei Jahre lang.

„Unsere Leute sind sauer“, macht Sponholz klar, denn nach zwei Verhandlungsrunden gibt es immer noch kein Angebot. Am kommenden Freitag wird wieder verhandelt.

Der Mediziner erklärt sich mit den Streikenden solidarisch. Aber eigentlich könnte es ihm egal sein, denn seine Entlohnung wird vom Marbuger Bund verhandelt. „Ich halte nichts von diesem Standesdenken“, fügt er hinzu. Krankenpflegerin Lena Rink bestätigt, dass schon in normalen Zeiten die Arbeitsbelastung hoch ist, aber: „Gerade in Corona-Zeiten ist die Belastungsgrenze des Personals sehr schnell erreicht.“ Bei der Bezahlung sei es ja auch schwierig, motivierten Nachwuchs zu finden.

Wie geht es weiter, wenn kein befriedigendes Angebot in der dritten Tarifrunde vorgelegt wird? „Dann kommt eine Urabstimmung der Mitglieder, die entscheiden, ob wir in einen unbefristeten Arbeitskampf eintreten“, sagt Sponholz. Er hoffe, dass es nicht so weit kommen muss.