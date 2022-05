Regional und innovativ : Glückliche Kühe vom Landwirt um die Ecke: Neuer Metzger in Reinsfeld plant auch Automaten-Verkauf

Daniel Veeck und Jürgen Schirra legen Wert auf regionale Produkte. Veeck ist Metzgermeister und Schirra beliefert ihn mit Rindern und Schweinen. Die wachsen ganz in der Nähe auf. Foto: TV/Anna Hartnack

Reinsfeld Metzgermeister Daniel Veeck hat erst Anfang dieses Jahres die Metzgerei in Reinsfeld übernommen, in der er vorher angestellt war. Er setzt auf regionale Kooperationen und will einige Innovationen im Ort einführen.