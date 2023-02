Ebbes von Hei : Kurze Wege vom Schlachthaus zur Kühltheke: Das steckt hinter neuem Laden im Reinsfelder Ortskern

Ränzelter Landgenuss: Johanna Fuchs, Jürgen Schirra und Astrid Hofmann (von links) versprechen stets frische Produkte im neuen Laden im Herzen von Reinsfeld. Foto: Herbert Thormeyer

Reinsfeld Die Metzgerei in der Ortsmitte ist erst seit Kurzem geschlossen. Nun geht an selber Stelle ein Geschäft an den Start, das neben Fleisch und Wurst aus eigener Zucht noch mehr aus der Region bietet. Und es gibt noch weitere Pläne.