Vergnügt mit vielen Gästen Als junge Frau kam sie ganz allein nach Wawern – ihren 100. Geburtstag feiert sie in großer Runde

Wawern · Sieben Kinder, Ehrenamt und an Fastnacht in die Bütt: Trotzdem oder gerade deshalb hat Edith Behrend ihren 100. Geburtstag bei bester Gesundheit gefeiert. Mit dabei: ihre Familie, die sie in ihrem Leben aber nicht immer bei sich hatte.

31.01.2024 , 16:38 Uhr

100 Jahre und topfit - Edith Behrend hat zu ihrem Geburtstag eingeladen. Rund 40 Verwandte und Nachbarn feiern mit ihr gemeinsam im Wawerner Bürgerhaus. Foto: Boie Jürgen

Von Jürgen Boie

„Ich würde gern richtig groß feiern“, hatte Edith Behrend im Vorfeld zu ihrem 100. Geburtstag ihrer Tochter Edith Bodem gesagt. Gesagt, getan – und so feierten rund 40 Verwandte und Nachbarn mit der Seniorin ein schönes Fest. Zu den Gratulanten gehörten auch die Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder, die Grüße von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Landrat Stefan Metzdorf überbrachte. Außerdem gratulierten Bürgermeister Joachim Weber (Verbandsgemeinde Konz) und Ortsbürgermeister Karl-Peter Binz.