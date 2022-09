Interview : Christie‘s Auktionator Edwin Vos: „Diese Versteigerung ist auch für mich neu“

Trier/London Zeitenwende bei der Versteigerung des Großen Rings in Trier: Zum ersten Mal leitet Edwin Vos, internationaler Leiter für Wein und Spirituosen beim Auktionshaus Christie’s aus London, die Auktion. Was macht er anders als sein Vorgänger, Winzer Max von Kunow?

Warum haben Sie den Job als Auktionator beim VDP Mosel-Saar.-Ruwer in diesem Jahr übernommen?

EDWIN VOS: Das ist eine fantastische Auktion, an der ich bereits privat teilgenommen habe. Ich bewundere die Qualität der Mosel-Saar-Ruwer-Weine, die hier angeboten werden. Ausgehend von meiner Position bei Christies können wir nun die Auktion des Großen Rings besser international promoten. Ich komme viel in der Welt herum und bei privaten Sammlern sehe ich in den Kellern weniger hochklassige Moselweine als Burgunder und Bordeaux. Doch Moselweine sollten bekannter werden. Daher war ich gleich interessiert, als ich gefragt wurde, ob ich diese Auktion leiten wollte.