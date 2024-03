Geburtshelferin aus Konz Eine Hebamme mit Leib und Seele: Maria Schu aus Konz hat ihren 90. Geburtstag gefeiert

Es war früh klar, welchen Beruf Maria Schu einmal ausüben würde. „Schon meine Mutter war Hebamme“, erzählt die gebürtige Tawernerin, die heute in Konz lebt. Mehr als 55 Jahre betreute sie Familien bei der Geburt ihrer Kinder. Gelernt hat sie auf der Hebammenschule der Landesfrauenklinik in Wuppertal und anschließend machte sie in der Uniklinik Köln ein Praktikum.