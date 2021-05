Kostenpflichtiger Inhalt: Ehrenamt : Ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele

Bernhard Hein, ehemaliger Wehrleiter der VG Saarburg-Kell, bleibt der freiwilligen Feuerwehr in Freudenburg erhalten. Foto: TV/Privat

Saarburg/FReudenburg Seit 45 Jahren packt Bernhard Hein bei der Feuerwehr mit an – neun Jahre davon als Wehrleiter der Verbandsgemeinde Saarburg/Saarburg-Kell. Aus diesem Amt ist er aus Altersgründen ausgeschieden. Ein Grund, mit ihm zurückzuschauen auf seine spektakulärsten Einsätze und was ihn bei seiner Arbeit am meisten bewegt hat.