Ehemaliges Kasernengelände in Saarburg : Die Uhr am Küchenhaus wird repariert, der Umbau der Panzerhalle geplant (mit Fotostrecke)

Saarburg Das einstige Kasernengelände in Saarburg-Beurig wird weiter umgestaltet. Der Bauausschuss der Stadt hat entsprechende Aufträge vergeben.

Das Markanteste am Küchenhaus auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne de Lattre ist die Turmuhr auf dem Dach. Doch das Uhrwerk wurde laut Stadtbürgermeister Jürgen Dixius gestohlen – wie so ziemlich alles, was aus Metall war und sich noch in dem Gebäude befand. Der Auftrag, die Turmuhr wieder herzustellen, geht nun für rund 12 900 Euro an die Firma Uhr Art im Schloss in Ayl. Dies hat der Bauausschuss der Stadt Saarburg beschlossen. Nachdem bei einer europaweiten Ausschreibung niemand ein Angebot abgegeben hatte, war eine beschränkte Ausschreibung erfolgt. Das Gremium hat weitere Vergaben für Arbeiten am Küchenhaus, das zurzeit entkernt wird, beschlossen: Zimmerarbeiten für rund 410 000 Euro gehen an die Firma Müller in Serrig. Dachdecker- und Klempnerarbeiten für rund 170 000 Euro soll die Firma Esser in Alf übernehmen. Das Küchernhaus soll den Übergang zwischen der geplanten Wohnbebauung und den Gärten von Saarburg bilden, einem auf Dauer angelegten Ausstellungs- und Informationspark für Gartenkultur.