Ehrenamt bald wieder besetzt : Senioren in der Verbandsgemeinde Hermeskeil bekommen eine neue Anlaufstelle

Senioren in der Verbandsgemeinde Hermeskeil bekommen eine neue Anlaufstelle

An wen können sich Senioren wenden, wenn sie Fragen, Anliegen oder Probleme haben? Dafür wird es in der VG Hermeskeil bald einen eigenen Beauftragten geben. Foto: dpa/Jens Wolf

Hermeskeil Von der Facebook-Seite für ältere Mitbürger bis zum Demokratie-Projekt – drei Bewerber haben ihre Ideen für ein derzeit unbesetztes Ehrenamt in der Verbandsgemeinde Hermeskeil vorgestellt. Sie wollen Seniorenbeauftragte beziehungsweise -beauftrager werden.

Wer kümmert sich um die Anliegen älterer Menschen in der Verbandsgemeinde (VG) Hermeskeil, gibt Probleme und Anregungen ans Rathaus weiter, organisiert Ausflüge und vermittelt Hilfsangebote? Schon seit längerer Zeit sucht die VG-Verwaltung nach jemandem, der oder die sich als ehrenamtliche(r) Seniorenbeauftragte(r) für vier Jahre dieser Aufgabe widmen möchte. Auf die jüngste Ausschreibung meldeten sich sechs Bewerber. Am Ende blieben drei, die ihre Ideen rund um das Ehrenamt im VG-Generationenausschuss vorgestellt haben.

Bewerber Nummer eins war vielen Ausschussmitgliedern bereits gut bekannt. Guido Jörg, der nach eigener Aussage seit fast 47 Jahren bei der Verwaltung in Hermeskeil arbeitet, möchte künftig Ansprechpartner für die Seniorinnen und Senioren sein. Der 61-Jährige, der aktuell den Fachbereich Bürgerdienste leitet, geht in ein paar Jahren in den Ruhestand: „Ich suche nach einer sinnvollen Beschäftigung. Diese Aufgabe würde mir Spaß machen, und ich könnte meine Fachkenntnisse einbringen“, erklärte Jörg, der mit einem Schmunzeln hinzufügte, dass ihm Handwerkliches oder Gartenarbeit nicht liege.