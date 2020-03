Corona-Hilfe : Konzer helfen sich gegenseitig

Das öffentliche Leben ist in vielen Bereichen eingeschränkt. Die Menschen in Konz wollen sich in dieser Situation gegenseitig unterstützen. Foto: TV/Marion Maier

Konz Ehrenamtliche Corona-Helfer im Stadtgebiet haben jetzt eine gemeinsame Telefonnummer. Verwaltung und Jugendnetzwerk wollen alle Angebote dazu in der Verbandsgemeinde auf einer neuen Internetseite bündeln.

Ehrenamtliche Helfer in der Stadt Konz haben eine breit angelegte Initiative gestartet, um den Menschen durch die Corona-Krise zu helfen. Um auch Menschen zu erreichen, die kein Internet haben, haben die Helfer in etlichen Konzer Haushalten Flugblätter in die Briefkästen eingeworfen. Laut Mit-Initiatorin Jasmin Kramp haben sie 3500 Flyer verteilt. Im Zentrum, in den Wohngebieten Berendsborn, Karthaus und Canet sowie in Könen. Sie wollen auch in den anderen Stadtteilen helfen. Deshalb wurden die Flyer in Apotheken und Supermärkten ausgelegt. Prinzipiell seien alle in der Gruppe flexibel und mobil, betont Kramp.