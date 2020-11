Soziales : Zeit schenken und Dankbarkeit ernten

INFO

Wer sich im Begleitdienst engageiren möchte, kann sich unter Telefon 06581/2336 oder per E-Mail an ehrenamt@kulturgiesserei-saarburg.de und generation4@kulturgiesserei-saaburg.de melden. Sprechstunde der Ehrenamtsbörse der Kulturgießerei, Staden 130, ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturgiesserei-saarburg.de, in vielen Arztpraxen liegen Informationsblätter aus.