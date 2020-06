Eichenprozessionsspinner : Nester des Spinners an Saarburger Schule werden demnächst beseitigt

Saarbrg/Wincheringgen Die Nester des Eichenprozessionsspinners an der Eiche auf dem Parkplatz des Saarburger Schulzentrums werden voraussichtlich kommende Woche (29. Juni bis 3. Juli) von einer Fachfirma beseitigt.

Dies teilt Martina Bosch, Pressesprecherin der Kreisverwaltung Trier-Saarburg mit. Sie schreibt: „Der Baum wurde – wie auch im vergangenen Jahr – weiträumig abgesperrt, und Warnschilder wurden angebracht. Der Befall ist ähnlich stark wie im vergangenen Jahr.“ Auf der Facebook-Seite „Saarburg und Umgebung“ hatten sich Nutzer gefragt, wieso die Bäume lediglich abgesperrt wurden, aber weiter nichts passiert ist. Dort heißt es, das Nest hänge schon ein paar Wochen dort. Raupen seien bereits in Gruppen auf dem Boden zu sehen gewesen. Bosch teilt mit: „Alle im Eigentum des Landkreises Trier-Saarburg befindlichen Schulen werden von der Baumkontrolleurin der Kreisverwaltung auf den Befall mit Eichenprozessionsspinnern kontrolliert. Befallene Bäume werden in der Regel abgesperrt oder bei akuter Gefährdung zeitnah abgesammelt.“

Auch an der Grundschule in Wincheringen wurden Nester des Spinners gemeldet. Laut Nathalie Hartl, Sprecherin der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell, wurde bereits ein Gespinst, das sich auf Körperhöhe befand, von Mitarbeitern der VG abgesaugt. Weitere kleine Gespinste befänden sich in einer Baumkrone am Rand des Schulhofs. Es werde versucht, diese mit Hilfe eines Hubsteigers zu beseitigen. Gelinge dies nicht, werde eine Firma beauftragt.