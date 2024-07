Die Raupe mit den Brennhaaren Warum ist das Problem mit den Giftraupen in Konz viel größer als in Saarburg?

Seit 2019 landen der Eichenprozessionsspinner und seine Bekämpfung in der Region immer wieder in den Schlagzeilen. Der Grund: Die Raupen des wärmeliebenden Falters sind gefährlich. Sie besitzen Brennhaare, die beim Menschen juckende Hautreizungen auslösen und auch Atemwege sowie Augen reizen können. Gleichzeitig breitet sich das Insekt zusammen mit dem fortschreitenden Klimawandel immer weiter aus, so dass es mittlerweile überall Eichen im Siedlungsbereich befällt.