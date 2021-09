Serie zu Ebbes von Hei : Eichhof in Reinsfeld setzt auf Regionales und kurze Wege – Von der Weide möglichst schnell auf den Teller

Foto: Herbert Thormeyer 19 Bilder Der Eichhof produziert nur Ebbes von Hei

Reinsfeld Ebbes von Hei - das ist das Motto des Eichhofs in Reinsfeld schon seit Jahren. Wie dort drei Generationen Hand in Hand arbeiten, was der Hofladen anbietet und worauf bei der Haltung und Schlachtung der Rinder geachtet wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Thormeyer

Der Eichhof in Reinsfeld und die Marke Ebbes von Hei - das gehört schon seit Jahren zusammen. Fast von Beginn an ist der Betrieb bei der Hunsrücker Initiative mit an Bord, die in der Region erzeugten Lebensmitteln eine Plattform bietet (siehe Hintergrund). Genau solche Produkte stehen auf dem Eichhof im Mittelpunkt. Beate und Hans-Peter Reichert können ihren Kunden zudem immer absolute Frische und Qualität anbieten, denn die Direktvermarktung läuft fast ausschließlich über den eigenen Hofladen.

Der Eichhof in Reinsfeld: Mehr Platz für Haus, Hof und Vieh

Hintergrund Die Regionalinitiative und TV-Serie zu Mitgliedsbetrieben Die Regional-Initiative Ebbes von Hei wurde 2011 gegründet. Mittlerweile hat sie über 250 Mitglieder, unter denen Landwirte, Gastronomen und Handwerker sind, aber auch Kulturschaffende, Dienstleister, Direktvermarkter und kommunale Partner. Die Initiative will ihre Mitglieder untereinander vernetzen und eine Plattform bieten, auf der regionale Produkte und Dienstleistungen vertrieben werden können. So gibt Ebbes von Hei beispielsweise einen Einkaufs- und Genussführer heraus. Außerdem werden „Geschenk-Kaddongs“ angeboten, die auf Wunsch mit Produkten der Mitglieder zusammengestellt werden. Im Volksfreund stellen wir in unregelmäßigen Abständen Betriebe aus unserem Verbreitungsgebiet und deren Arbeitsweise vor. Mehr Infos und den Führer zum Download gibt es unter www.ebbes-von-hei.de

1957 siedelte der Senior Reinhold Wahlen mit seinem Betrieb an den Ortsrand von Reinsfeld um. „Dort konnten wir den Hof weiterentwickeln“, erinnert sich der heute 82-Jährige, der immer noch aktiv mithilft. Heute ziehen drei Generationen an einem Strang.

Haltung, Schlachtung, Vermarktung - in Reinsfeld gibt es alles in einer Hand

Die Standbeine des Betriebs sind die Milchvieh- und Mutterkuhhaltung, deren Schlachtung und die Vermarktung der Produkte ab Hof. „Belastende Transporte werden bei uns vermieden. Es gibt keinen Stress für die Tiere“, erklärt Beate Reichert. Nur ein einziges Mal müssten die Rinder von den Weiden in Korlingen nach Reinsfeld gebracht werden. Gefüttert werden sie mit Getreide aus eigenem Anbau.

Von der Geburt bis zur Schlachtung leben die Tiere in einer natürlichen Umgebung. Die Fleischreifung erfolgt in den eigenen Kühlhäusern. Metzgermeister und Fleischergesellen verarbeiten alles, was der Kunde dann in der Theke des Hofladens vorfindet.

„Ebbes von Hei hat uns geholfen, überregional bekannter zu werden“, freut sich Tochter Angelina Reichert, gelernte Industriekauffrau, über die Unterstützung durch die Regionalmarke und den dahinterstehenden Verein. Angelina Reichert betreut auch den Internet-Auftritt des Eichhofs.

Mehr als nur Fleisch und Wurst beim Eichhof

Was die Produktpalette betrifft, ist der Betrieb nicht nur auf Fleisch und Wurst aus eigener Verarbeitung beschränkt. Es gibt im Hofladen auch Frischeprodukte von anderen Erzeugern aus der Umgebung zu kaufen: Äpfel, Kartoffeln, Honig, Rapsöl, Käse, Nudeln, Geflügel (auf Vorbestellung) sowie saisonbedingt Spargel, frische Erdbeeren und weitere Gemüsesorten.

Frische, unbehandelte Milch ist zudem stets verfügbar. Freitags und samstags werden Bestellungen auch bis an die Haustür geliefert. Geschenkkörbe, kalte Platten, Wurstkörbe, die Vermietung von Friteusen, Currywurstschneidern und Brätern für den Einsatz bei Feiern runden das Angebot ab. Auch Tipps für die Zubereitung gibt’s gratis vom Fachpersonal in Reinsfeld. Ofenfertige Braten und Pfannengerichten mit Angabe von Garzeiten und Temperatur werden auf Wunsch vorbereitet.

Wertschätzung der Produkte von Kindesbeinen an

Während Kunden im Hofladen für ihren Einkauf beraten werden, können Kinder sich frei auf dem Betriebsgelände bewegen. „Die Kleinen haben schnell neue Kälbchen ins Herz geschlossen oder dürfen auch unsere Karnickel streicheln“, berichtet die Chefin. So reife schon bei den Kindern die Wertschätzung der Produkte, denn: „Jeder weiß nachher, wo es herkommt.“ Es ist ein naturverbundener Kreislauf, in dem die Hofbetreiber mit den Tieren leben.

„Das macht sich auch bei der Gesundheit der Tiere bemerkbar“, sagt Beate Reichert. Kaum eine Kuh oder ein Kälbchen werde krank. „Ich sehe jedes Tier zwei- bis dreimal am Tag und erkenne sofort, wenn da was nicht stimmt“, erklärt sie. So könne bei Problemen frühzeitig eingegriffen werden. Der Medikamenteneinsatz sei entsprechend gering.