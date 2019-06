Umwelt : Oase des Artenreichtums

Freudenburg Der Eiderberg braucht Pflege: Bislang wird das Naturschutzgebiet mit Orchideen bei Freudenburg vor allem per Hand gepflegt. Der Naturschutzmanager sucht nach Alternativen.

Überhaupt ist der Artenreichtum dort sehr groß. Es gibt beispielsweise auch Enzian, Schwalbenschwänze schwirren umher. Generell viele Insekten, und auch Vögel sind dort zu finden. Jaskowski weist darauf hin, wie wichtig solche Hotspots der Artenvielfalt gerade in Zeiten von Insekten- und Artensterben sind.

Damit das so bleibt oder in Teilen überhaupt auch wieder wird, muss das Gelände gepflegt werden. Denn der Artenreichtum der Magerrasen ist im Zusammenspiel von menschlichem Einfluss und der Lage auf einer Muschelkalk-Kuppe überhaupt erst entstanden. Der Eiderberg wurde lange als Gemeindeweide genutzt. Wichtig war dies nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem für Arbeiter, die im Nebenerwerb ein bis zwei Kühe oder Ziegen besaßen. Ohne den Menschen würde das Gebiet zunächst verbuschen und sich schließlich in Wald verwandeln.