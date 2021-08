Tiere : Ein Haufen Katzen: Das Eifeltierheim in Altrich kommt an seine Kapazitätsgrenze

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause: Täglich bekommt das Tierheim in Altrich neue Jungkatzen. Foto: Nils Straßel

Altrich Mehr Katzen als im Sommer üblich miauen aktuell in den Pflegeräumen in Altrich. Wieso das so ist, und wie Bürger helfen können, das in Zukunft zu verhindern: