Freizeit : Eifriger Nachwuchs auf Mountainbikes

Mannebach (red) 31 Kinder haben am ersten Mannebacher MTB Kids Race teilgenommen. Der leichte Regen konnte die Kinder nicht davon abhalten, ihr Können auf dem Mountainbike unter Beweis zu stellen.

Die Zuschauer kamen aus dem Staunen nicht heraus, mit welchem Ehrgeiz um den Sieg gekämpft wurde. Das zeigt was in den Kindern an Mut und Wille steckt. Der Jüngste, Curtis (drei Jahre), absolvierte die Strecke mit einem Laufrad und begeisterte die Zuschauer. Die Organisatoren erhielten viel Beifall und positive Resonanz. Spontan entschieden sie sich zu einer Neuauflage 2020, bei der das Alter um U 15 erweitert werden soll. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Vor-Tour der Hoffnung, Hilfe für krebskranke Kinder zugute. Foto: Privat