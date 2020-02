Behörden : Ein Arbeitsleben für den Wald

Wechsel in der Leitung (von links): Joachim Weber, Helmut Lieser, Gerd Reinert mit Ehefrau Edith, Christoph Jager und Jürgen Dixius. Foto: Landesforsten.RLP.de/Dietmar Schwarz

Saarburg/Konz/Hermeskeil Wechsel an der Führungsspitze im Forstamt: Forstrat Gerd Reinert geht in den Ruhestand.

Der Leiter der Technischen Produktion, Forstrat Gerd Reinert, wurde am 31. Januar in den Ruhestand verabschiedet. Im Rahmen einer Feierstunde würdigte Forstamtsleiter Helmut Lieser in Anwesenheit von Bürgermeister Jürgen Dixius, Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Verbandsbürgermeister Joachim Weber, Verbandsgemeinde Konz, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forstamtes Saarburg die Verdienste von Gerd Reinert und überreichte eine Urkunde.