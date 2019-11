Kommunalentwicklung : Haus im Saarburger Zentrum soll für Parkplätze weichen

Saarburg Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell fördert die Entwicklung neuer Projekte von Vereinen beispielsweise ein Kanu- und Ruderzentrum. Ein Haus in Saarburg soll für Parkplätze abgerissen werden.

Des Weiteren ging es in der Auschusssitzungum Parkplätze. Durch die Fusion der Verbandsgemeinden Kell und Saarburg und den für 2020 Umzug in das renovierte Hauptgebäude werden davon mehr in Saarburgs Innenstadt benötigt. Die Verwaltung plant unter anderem, das Wäscherei-Gebäude rechts neben dem Gefängnis abzureißen und dort Stellplätze für Mitarbeiter und Touristen einzurichten. Ebenso werden wohl drei der Linden vor dem Torbogen am Schlossberg gefällt, diese seien laut Baumgutachten sowieso marode. Zur Parkplatzsituation wird ein Konzept erstellt.