Porträt : Ein Leben für den Gesang

Am Samstag, 5. November, kann das Publikum ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Irsch die Vielfalt und die Bandbreite der Leistung der Chöre der Liedertafel erleben.

Vom Ohrwurm wie Musik aus Pettersson und Findus, der Löwe schläft heut’ Nacht und Alles nur geklaut von den Prinzen mit dem Jugendchor, über Stücke für den Frauenchor (Slipping through my Fingers), dem Gemischten Chor (Carmina Burana von Carl Orff und dem Männerchor (Ich bring’ dich heim von Santiano und Rule the World von Take That) bis zum Klaviersolo des Dirigenten (Streng geheim) lässt der erfahrene Musiker alle Klangfarben des Sängerinnen und Sänger aus drei Generationen von der Leine.

Im zweiten Teil dürfen sich die Zuhörer auf verschiedene zusammengesetzte Gruppen im Liedertafel freuen. Höhepunkt dürfte der Erlkönig nach einem Text von Johann Wolfgang von Goethe und der Musik von Franz Schubert sein, in einem Arrangement von Oliver Gies. Ob vierstimmig oder achtstimmig, alles kein Problem für die Chöre der Liedertafel.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse acht Euro (ermäßigt vier Euro)