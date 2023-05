Infrastruktur Ein neues Herz für Zerf

Rund drei Jahre später und nach Ausgaben von 905.000 Euro kann jetzt am Bachufer entspannt werden, und am ersten Wochenende im August wird hier wieder Kirmes gefeiert. Ortsbürgermeister Rainer Hansen führte in seiner Begrüßung aus, dass es ein mühsamer Weg bis hierhin war: „Viele Sitzungen waren nötig, und Förderanträge mussten gestellt werden.“ Denn es sollte mehr werden als eine Fläche zum Feiern. Das Wasser sollte erlebbar werden – und das geht am besten mit einem Großbach, der wieder in einen natürlichen Zustand zurückversetzt wird.