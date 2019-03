Wasserliesch stimmt für die Planung einer Freizeitanlage direkt an der Mosel. Die vorhandenen Parkplätze werden verlegt. Von Herbert Thormeyer

Der Wunsch kam aus den Reihen der Bürger, die sich im Zuge der Dorfmoderation Gedanken um die Attraktivität Wasserlieschs machen: Eine Freizeitanlage, wo spielen, Sport und Entspannung für drei Generationen möglich sind. „Die Spielgeräte auf den vorhandenen Spielplätzen entsprechen immer weniger den Vorschriften“, erklärt Ortsbürgermeister Thomas Thelen. Vier davon sollen so in Schuss gehalten werden, damit das nicht weiter passiert.

Mit der Freizeitanlage direkt an der Mosel soll ein Areal geschaffen werden, das den Ort aufwertet. Landschaftsarchitektin Manuela Sonntag aus Riol hat dem Rat die endgültige Fassung der vorgesehenen Gestaltung vorgestellt. „Es wird ein Mehrgenerationenplatz mit Grill, Bouleanlage, Ruhebänken, eine Schaukelkombination, einen Wellenreiter und Slackline für Kinder und eine Beach-Volleyballanlage“, erklärt die Planerin, die sich seit einem Jahr mit dem Projekt befasst. Der Albach werde renaturiert und erhält eine Insel aus Sand und Kies. Sitzsteine am Rand sollen das Erlebnis Wasser intensivieren.

Aber was ist, wenn die Mosel übertritt? „Wichtige Teile der Spielgeräte können rechtzeitig abgebaut werden“, sagt Sonntag. Allerdings kann die Volleyballfläche keinen Sandboden bekommen, denn den würde die Mosel ja mitnehmen. Ein Rasen soll das verhindern. Wo jetzt noch Asphalt liegt, soll der Platz entsiegelt werden. „Die Autos kommen auf die benachbarte Wiese, die mit Schotterrasen gestaltet wird. Und über den viel genutzten Radweg müssen sie nicht mehr fahren“, erklärt Ortschef Thelen.

Rund 100 000 Euro wird das Projekt kosten. Nach der Billigung der Planung kann über die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier ein Förderantrag an die Landesregierung geschickt werden. „Wird der Antrag positiv beschieden, können wir 2020 mit dem Bau der Anlage beginnen“, sagt Thelen. Mit in der Planung ist viel Grün fürs Auge und schattige Plätze, wenn die Sonne scheint. Für die Bäume empfiehlt die Planerin eine Gewährleistung auszuschreiben, damit gesichert ist, dass alles bei einem heißen Sommer gut anwächst.