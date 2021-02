Kommunalpolitik : Ein Poller für den Kunohof

Saarburg Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates Saarburg, tagt am Donnerstag, 4. März, ab 17.30 Uhr im Saal Schlossberg im Haus Warsberg.

Auf der umfangreichen Tagesordnung stehen folgende Themen: das Stadtteilzentrum Beurig (Kunst am Bau); der Teilausbau der Straße Blümchesfeld, die Annahme von Spenden an die Stadt; Auftragsvergaben; Fahrzeugbeschaffung Bauhof – Müllentsorgung; Auftragserteilung Installation eines Pollers am Kunohof/Am Markt sowie die Sanierung Kindertagesstätte St. Laurentius.