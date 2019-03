Barbara Theis aus Konz feiert heute ihren 100. Geburtstag. Sie lebt noch in ihrem Haus, das sie 1923 mit ihrem Mann gebaut hat. Von Jan Söfjer

Barbara Theis wird vier Monate nach dem Ende des Ersten Weltkrieges geboren. Sie ist das jüngste von sechs Kindern. Ihr Vater, Jahrgang 1870, ist bei ihrer Geburt fast 50 und arbeitet bei der Eisenbahn. Die Familie lebt in einer Dienstwohnung, doch dann beschlagnahmen die Franzosen das Haus – das Rheinland ist nach dem Krieg unter alliierter Besatzung – und die Familie muss ausziehen. So erinnert sich Theis, die an diesem 29. März 100 Jahre alt wird. „Es war eine böse Zeit. Der Krieg war gerade vorbei. Dann kam die Arbeitslosigkeit.“

Ihr Vater behält immerhin seinen Job bei der Bahn. Unterwegs mit dem Zug sieht er, wie schlimm gerade in den großen Städten wie Köln die Armut ist. In Konz kommt die Familie aber über die Runden. 1923 kann sie in Könen, damals ein Bauerndorf, ein Haus bauen. Theis wohnte heute noch darin.

Sie ist erstaunlich fit. Mit dem Rollator läuft sie munter herum. Ihr Sohn und ihre Schwiegertochter leben mit im Haus, dazu eine Pflegekraft. Am liebsten sitzt Theis im Wintergarten, weil es dort so schön hell ist. Familienfotos hängen an der Wand. Sieben Enkelkinder hat sie. Eine ihrer Schwestern, eine Nonne, wurde 101. Theis hört und sieht nicht mehr gut und erinnert sich meist fragmentarisch, aber sie erzählt viel und springt von einem Thema zum nächsten. Sie ist eine gesellige Frau. Alte Fotos zeigen sie als junges Mädchen mit Freundinnen bei Ausflügen, etwa zum Niederwalddenkmal am Rhein.

1933 bei Hitlers Machtergreifung ist sie gerade mit der Schule fertig, arbeitet zuerst in einer Fabrik und beginnt dann eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. 1939 wird Konz – wie auch weite Teile des Saarlandes – wegen des Kriegsbeginns und der Nähe zur Grenze für eine Zeit lang evakuiert. Theis kommt nach Braunschweig und setzt dort ihre Lehre fort.

Über die Kriegsjahre erzählt sie nicht viel. Die Zeit wirkt wie eine Fußnote bei ihr, aber wenn man 100 Jahre alt ist, ist das auch nicht falsch. Sie erinnert sich aber daran, „dass mit Hitler eine große Gehässigkeit kam“. Und eine Sache ist ihr in Erinnerung geblieben. Als sie während des Krieges in einem Kindergarten arbeitet, bekommt sie eine Anweisung vom Amtsleiter. Sie solle einen Jungen entlassen, der zwar katholisch getauft, aber Halbjude ist. Theis empört sich bei ihrem Vorgesetzten, aber dieser kann ihr nicht helfen. Sie bleibt ihr ganzes Berufsleben Kindergärtnerin und arbeitet bis zu ihrer Rente unter anderem im Herz-Jesu-Krankenhaus in Trier.

1948 heiratet sie ihren Mann Josef. Sie kannte ihn schon von früher. Er war Lehrling gewesen in der Auto­werkstatt ihres Bruders. „Da habe ich nicht gedacht, dass das mal mein Mann wird.“ Josef Theis kommt aus einer Nitteler Winzerfamilie mit zehn Kindern, erinnert sich seine Frau.

Sie bekommen drei Söhne. Ihr Mann stirbt 1992. Seinen Ehering trägt Barbara Theis neben ihrem. Die Familie war ihr immer am wichtigsten, und von dieser wird sie sich feiern lassen.