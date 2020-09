Neuer historischer Rundweg : Ein Spaziergang in Freudenburg durch 1000 Jahre Ortsgeschichte

Ein Spaziergang in Freudenburg durch 1000 Jahre Ortsgeschichte

Ein Monument seit 1694: Jürgen Spanier, Hans-Peter Jäger, Hans-Helmut Lang und Bärbel Braunshausen (von links) sind von der Bedeutung des jüdischen Friedhofs und des neuen historischen Rundwegs in Freudenburg überzeugt. Foto: Herbert Thormeyer

FREUDENBURG Der historische Rundweg in Freudenburg wurde wegen Corona zwar nicht offiziell eröffnet. Gehen kann man ihn jedoch schon. Ein Friedhof zählt zu den bedeutendsten Stationen.

Dennoch darf der neue Weg bereits genutzt werden. Start und Ziel sind am Turm der historischen Stadtmauer auf dem Dorfplatz. Weitere Stationen sind der Synagogenplatz, das mittlerweile abgerissene Amtshaus, die Pfarrkirche mit Pfarrhaus, die Zehntscheune, die Burgruine, das Stadttor mit Torwäch­terhaus, der Marktplatz und der Jüdische Friedhof (siehe Grafik rechts unten).

Dort liegt das Grab von Isidor Kahn, der als letzter jüdischer Mitbürger von Freudenburg 1971 bestattet wurde. „Seit 1694 ist das für die Juden eine Art Zentralfriedhof der Region gewesen“, weiß Hobbyhistoriker Jürgen Spanier, der den gesamten Weg während der Dorfmoderation ab 2014 mitentwickelt hat. Den ersten Nachweis eines jüdischen Einwohners gibt es 1589 mit dem Erwerb Freudenburgs durch die Abtei St. Maximin. Über Jahrhunderte gab es ein friedliches Zusammenleben, bis es zur Schändung des Friedhofes Anfang des 20. Jahrhunderts und in der Nazizeit kam. Im September 1994 wurde der Friedhof in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Saarburg als Zeugnis jüdischer Kultur wieder der Öffentlichkeit vorgestellt.

110 Gräber haben Steine für die Ewigkeit, denn im Judentum haben sie – anders als im Christentum – kein „Ablaufdatum“. Gepflegt per Rasenmähen wird die Anlage von der Ortsgemeinde. Sonst darf dort nichts verändert werden.

Eine wichtige Stelle ist auch der Synagogenplatz, wo einst ein jüdischer Gebetsraum stand, errichtet 1784/85. In den 1920er Jahren waren 5,5 Prozent der Freudenburger Juden. 1962 musste das im Krieg stark zerstörte kleine Gotteshaus abgerissen werden.

In einer Dreiviertelstunde ist der Weg zu bewältigen. Besucher wandern sozusagen durch die Epochen, von Mittelalter bis Neuzeit. „Touristen halten an, lesen die zweisprachigen Infotafeln auf Deutsch und Englisch und machen sich dann auf den Weg“, hat Jürgen Spanier beobachtet. Ein ebenfalls recht neuer Premiumwanderweg ziehe zusätzlich Gäste an. „Für die Gastronomie hat das leider kaum einen Effekt“, bedauert Bärbel Braunshausen. Viele Wanderer brächten ihre Verpflegung selbst mit.