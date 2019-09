Weltkindertag : Kinderspiel und Kinderrechte

Saarburg 300 Kinder nutzten ein besonderes Angebot in Saarburg: ein Fest, das zum Weltkindertag auf die Menschenrechte der Kleinen aufmerksam machte.

Spaß haben, das ist der Sinn von Spielen. Beim 11. Kinderspielfest in Saarburg bleibt aber der ernste Hintergrund immer präsent: Kinder brauchen Rechte. Gut 300 kleine Mitbürger nutzten den Spielnachmittag auf dem City-Parkplatz, der zuvor zur Hälfte für Autos gesperrt worden war.

„Wir wollen hier auf die Kinderrechte aufmerksam machen. Auch die Eltern sollen sensibilisiert werden“, erklärt der zweite Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Johannes Kölling. Erstmals sind die Erlebnisbücherei, die Deutsch-Französische Gesellschaft und die Lebenshilfe dabei gewesen. Über das Spielen hinaus mit 15 Angeboten gab es viel Information. Auch mit Schulen der Partnerstadt Sarrebourg wurde im Vorfeld zusammengearbeitet. Von dort kamen Puzzleteile, die sich zu einem Gesamtbild über Kinderrechte zusammensetzen lassen und bunt gestaltet werden konnten. Für Carina Pytlik vom Förderverein der Grundschule St. Laurentius ist für Kinder der Freiraum zum Spielen wichtig, und: „Die Bildung, das Privileg in die Schule gehen zu dürfen.“

Die Rechte des Kindes sind: 1. das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung unabhängig von Religion, Herkunft und Geschlecht; 2. das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit; 3. das Recht auf Gesundheit; 4. das Recht auf Bildung und Ausbildung; 5. das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung; 6. das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden und sich zu versammeln; 7. das Recht auf eine Privatsphäre und eine gewaltfreie Erziehung im Sinne der Gleichberechtigung und des Friedens; 8. das Recht auf sofortige Hilfe in Katastrophen und Notlagen und auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung; 9. das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause; 10. das Recht auf Betreuung bei Behinderung.

Die Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Bis auf einen einzigen Staat, die USA, haben alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen die Kinderrechtskonvention ratifiziert.

In der Grundschule wurde das Thema Kinderrechte vorbereitet. Für Florian Harion (8) ist wichtig: „Am liebsten bin ich mit Mama und Papa zusammen.“ Das ist eines der Kinderrechte. Der gleichaltrige Lukas Pytlik denkt sogar weiter: „Ich habe ein Recht auf eine gesunde Umwelt, saubere Luft und Wasser. Das ist mir wichtig.“ Auch das kommt in der Liste vor und ist mit dem Recht auf Gesundheit definiert. Die Sprecherin der Stadt Saarburg, Sandra Gehlen, will das Kinderfest noch weiter entwickeln: „Wir wollen beim nächsten Mal auch etwas für Jugendliche anbieten, vielleicht einen Hip-Hop-Workshop.“