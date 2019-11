Polizei : Einbrecher in Greimerath aktiv

Foto: Polizei RLP

Greimerath Durch Aufhebeln der Terrassentür sind Einbrecher am Samstag, 16. November, zwischen 16 und 22.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zum Rosengarten in Greimerath eingedrungen. Das teilte die Polizei mit.

Ob etwas entwendet wurde, sei bislang unklar.

Die Kriminalinspektion Trier hat die Ermittlung aufgenommen.