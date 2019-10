Polizei : Einbrecher scheitern in Kell an Haustür

Kell am See Unbekannte Einbrecher haben laut Mitteilung der Polizei Hermeskeil versucht, in ein Haus in der Schulstraße in Kell am See einzudringen. Die Täter seien jedoch am Donnerstag, 17. Oktober, zwischen 17 und 17.15 Uhr bei dem Versuch, die Haustür aufzuhebeln gescheitert.

