Kriminalität : Einbrecher stehlen Schmuck in Wiltingen

Foto: TV/Florian Blaes

Wiltingen (red) Die nur zwei Stunden währende Abwesenheit der Inhaber einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Neuberg in Wiltingen nutzten Unbekannte, um am Freitag, 30. Oktober, zwischen 16.30 und 18.30 Uhr in das Haus einzubrechen.

Die Täter drangen über ein zur Straßenseite gerichtetes Fenster in eine Wohnung ein, erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt.