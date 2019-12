Polizei sucht Zeugen : Einbrecher stehlen Spirituosen in Hermeskeiler Restaurant

Foto: dpa/Daniel Maurer

Hermeskeil Einbrecher sind laut Polizei in ein Restaurant in Hermeskeil eingedrungen: In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 3 und 5 Uhr gelangten die unbekannten Täter durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Gebäude in der Trierer Straße, Ortsausgang Richtung Höfchen. Mindestens einer der Täter dürfte sich bei dem Einbruch Schnittverletzungen zugezogen haben, so die Polizei.

Neben einem geringen Bargeldbetrag hätten die Täter zwei Flaschen Jack Daniels und zwei Flaschen Gin erbeutet.