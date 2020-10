Polizei : Unbekannte brechen in Häuser ein und stehlen Auto

Palzem-Helfant Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag zwischen 0 und 6 Uhr in zwei Wohnhäuser in Palzem-Helfant eingebrochen. Der oder die Täter entwendeten aus einem Anwesen einen Fahrzeugschlüssel, mit dem ein Auto des Modells Hyundai i30 entwendet wurde.

Ein Teil des Diebesgutes wurde am Rand des Ortes neben einem in Luxemburg entwendeten Ford Kastenwagen aufgefunden.