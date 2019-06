Kriminalität : Einbrecher in der St.-Anna-Straße in Rascheid

Foto: TV/Klaus Kimmling

Rascheid In ein Einfamilienhaus in der St.-Anna-Straße in Rascheid sind Unbekannte am vergangenen Freitag eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

