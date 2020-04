Blaulicht : Einbruch in Geräteschuppen: Motorwerkzeuge gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Irsch/Saar Einen Einbruchsdiebstahl aus einem Geräteschuppen in Irsch meldet die Polizei Saarburg. In den Abend- oder Nachtstunden von Dienstag auf Mittwoch (21./22. April) wurden aus dem außerhalb der Ortslage in der Verlängerung der Straße In der alten Mühle gelegenen Schuppen diverse Motorwerkzeuge entwendet.



