Badbetrieb läuft wie gewohnt Nach Einbruch ins Hermeskeiler Hallenbad: Polizei nennt Details zu den Schäden

Von außen ist von den Schäden, die Einbrecher in der Nacht zu Montag im Hermeskeiler Hallenbad hinterlassen haben, nichts zu erkennen. Die Türen am Haupteingang sind intakt. Doch im Inneren haben die bislang unbekannten Täter laut Polizei so einiges beschädigt. In einer ersten Pressemitteilung hatte die Polizei Hermeskeil den entstandenen Schaden auf eine Summe „im deutlich fünfstelligen Bereich“ geschätzt (wir berichteten).