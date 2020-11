Die Polizei bittet um Hinweise : Einbrecher stehlen Tresor aus Zerfer Autowerkstatt

Zerf Die Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die in eine Autowerkstatt in Zerf eingebrochen sein sollen.

Zwei unbekannte Männer sind laut Polizei am Sonntagmorgen, 8. November, zwischen 1.50 und 2.25 Uhr in eine Autowerkstatt im Industriegebiet Deeswiese in Zerf eingebrochen. Sie entwendeten – wie die Polizei weiter mitteilt – Zubehörteile und einen Würfeltresor. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.