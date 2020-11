Spenden : Eine kleine Kirche geht in Fisch auf Reisen

Pastor Georg Goeres und Kirchengemeinderat Stefan Kaiser präsentieren den Spendenwein mit dem Modell der Pfarrkirche vor dem Original. Am Samstag wird diese transportable Kirche vor dem Edeka-Markt Eble in Saarburg aufgestellt. Foto: Herbert Thormeyer

Fisch Corona ließ eine Präsentation des Spendenweines für die Renovierung der Pfarrkirche Fisch im Dorfpark Lebensfluss nicht zu. Jetzt wollen die Unterstützer einer Spendenaktion für das Gotteshaus das Modell für diesen Zweck in Saarburg einsetzen.

Doch in Fisch gibt man nicht so schnell auf und entwickelte einen Plan B. In der Diskussion des Kirchengemeinderates und weiterer Unterstützer, wie das Problem zu lösen ist, erinnerte Heiko Valentin die Initiatoren daran, dass seit 15 Jahren das Modell der Pfarrkirche in seiner Scheune steht. Es war anlässlich des Viezfestes 1996 gebaut worden und lief in mehreren Festzügen mit.